Samp, Alvarez “La Viola mi porta bene”

GENOVA 10 APR. Quando vede viola, segna. Se si esclude il gol di coppa contro il Cagliari, il Ricky Alvarez versione blucerchiata ha timbrato sempre e solo con la Fiorentina, autentico amuleto dell’argentino. «Mi portano bene, contro di loro avevo già fatto gol lo scorso anno – torna a raccontare il trequartista -. Forse perché giocano molto il pallone e stanno larghi, lasciando qualche spazio in più. Il pari? Speravo nei 3 punti, ormai. Però il pareggio credo sia giusto».

Squadra. Per il numero 11 andare il rete sotto la Sud è una cosa nuova. «È la prima volta – fa mente locale -, segnare coi tifosi davanti è sempre bello. L’abbraccio con Giampaolo? Ha sempre parlato bene di me. Lo ringrazio, è stato fondamentale. Con lui come allenatore, che tu giochi o non giochi, ti senti sempre importante per la squadra. Facciamo tanti gol dalla panchina anche per questo: ci sentiamo tutti parte di qualcosa».