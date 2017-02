Samp, allenamento odierno su due campi

GENOVA 23 FEB. Continua la marcia d’avvicinamento della Sampdoria alla sfida delle 12.30 di domenica in casa del Palermo. Al “Mugnaini” di Bogliasco i ragazzi di Marco Giampaolo si sono prima disimpegnati sul sintetico del “Garrone” per poi tornare sul campo principale del centro sportivo per una partitella finale. Al lavoro anche Ricky Alvarez, che ha effettuato il primo test in gruppo.

Primavera. Alla sessione odierna non ha preso parte Ante Budimir (impegnato in un individuale di scarico) mentre hanno partecipato anche nove elementi della Primavera: Denis Baumgartner, Roberto Criscuolo, Domenico Cuomo, Giovanni Gilardi, Joao Claudio Gomes Ricciulli, Maxime Leverbe, Carlo Romei, Alessio Tissone, Giacomo Vrioni. Domani, venerdì, i blucerchiati sosteranno una seduta mattutina a porte chiuse.