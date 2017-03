GENOVA. 10 MAR. “Assurdo quello che sta avvenendo a Napoli per la manifestazione della Lega Nord prevista per domani. Non si può permettere che comandino i centri sociali! Il ministro Minniti garantisca a Salvini, come ad ogni altro italiano, di poter parlare in sicurezza a Napoli”.

E’ il testo del post pubblicato oggi su Facebook da Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, in riferimento alle minacce ricevute dal leader leghista.

“Domani, sabato, a Napoli, ore 17, Mostra d’Oltremare – ha confermato stasera Matteo Salvini su Facebook – TUTTO COME PREVISTO! Vi aspetto, con il SORRISO!”.

Poco prima il “Capitano” aveva pubblicato il seguente post: “PAZZESCO. A Napoli non comanda lo Stato, ma i CENTRI SOCIALI??? Vogliono impedirmi di fare un incontro pubblico, con migliaia di persone già prenotate, costringendo la Fiera a disdire il contratto. Il problema di Napoli sono i Leghisti, non clandestini e camorristi? Sindaco, questore, prefetto e governo, non dite niente? Intellettuali, buonisti, democratici e pacifisti, non dite niente? DOMANI A NAPOLI CI SARÒ, come previsto, alle 17 alla Mostra d’Oltremare. La Libertà prima di tutto. Vi aspetto, con il sorriso”.