GENOVA. 3 MAR. Alice Salvatore dell’ M5s, in merito alle dichiarazioni del capogruppo di RaS, Gianni Pastorino, replica: “Ho letto attacchi vergognosi su presunte mie assenze ai lavori d’aula. Una bufala vera e propria con cui si gonfiano consapevolmente alcune cifre, in spregio alla realtà e all’evidenza.

Il 62% di cosiddette assenze dall’Ufficio di presidenza è assolutamente pretestuoso poiché, nominalmente, sono Presidente di gruppo, ma a presenziare in Upi è il nostro capogruppo di turno, ovvero chi sulla carta è il vicepresidente a rotazione, secondo la volontà del nostro gruppo consiliare. Quella cifra va a spalmarsi sul calcolo delle cosiddette assenze, falsando completamente il conteggio. Tutto questo il consigliere che ha sollevato la polemica lo sa benissimo, come tutti in Consiglio, ma finge di ignorarlo per interessi personali e di bassa propaganda”.