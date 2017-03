GENOVA. 2 MAR. Bufera sui Cinque Stelle, dopo che ieri in consiglio regionale Alice Salvatore aveva attaccato colleghe e colleghi con parole offensive e fatti non veritieri. Il gruppo regionale di Rete a Sinistra oggi è stato in grado di quantificare le presenze complessive dei consiglieri regionali da inizio legislatura ad oggi: la partecipazione alle sedute del consiglio, agli UPI e alle commissioni, con percentuali basate sulle effettive convocazioni individuali. I dati che emergono riservano sorprese.

“In sintesi, chi tuona contro l’assenteismo deve affrontare la cruda realtà dei numeri. I consigli regionali – spiega il capogruppo RaS Gianni Pastorino – convocati dal primo luglio 2015 a fine gennaio 2017 sono 88, e, oltre al consigliere regionale di Rete a Sinistra Gianni Pastorino, sono 10 i colleghi che hanno raggiunto il 100% delle presenze. E invece il Movimento 5 Stelle come si comporta? Quello che colpisce è che dei consiglieri del M5S, solo 1 raggiunge le 88 presenze. Non voglio svelare troppo della nostra ricerca. Però posso dire che, dei tre gruppi di opposizione, il Movimento 5 Stelle è stato quello meno presente durante i lavori del consiglio e fra i suoi consiglieri, il meno presente in assoluto è proprio Alice Salvatore. Non solo, su 24 consiglieri totali (esclusi quelli nominati assessori), Salvatore è al 23° posto per numero di presenze. È penultima, ha fatto peggio di alcuni membri della giunta”.

I dati sono ancora più interessanti per quanto riguarda l’ufficio di presidenza integrato, organismo che programma i lavori del consiglio regionale: “In questo caso, oltre al sottoscritto, sono soltanto 2 i colleghi sempre presenti. Ossia il presidente del consiglio regionale e il capogruppo di Forza Italia. Onestà vuole che siano moltissimi i colleghi con percentuali molto alte: però tra le più basse troviamo la collega Salvatore , con circa il 62% di presenze. È terzultima”.

L’ultimo dato ricavato da Rete a Sinistra riguarda le commissioni, organi in cui si istruiscono gli atti che approdano in consiglio, in cui si evidenzia che i consiglieri con presenze superiori al 90% sono 5, fra cui Pastorino, mentre la collega Salvatore è più indietro, circa a “metà classifica”, facendo peggio di molti suoi compagni di movimento.

«In conclusione – dice Pastorino – quando si vanno a vedere i numeri, la realtà è molto diversa dagli slogan urlati. Questi atti sono accessibili a tutti i consiglieri e forse sarebbe stato meglio che qualcuno se li fosse andati a guardare, prima di iniziare sterili polemiche. Per quanto ci riguarda, come Rete a Sinistra, siamo estremamente soddisfatti: abbiamo garantito la presenza nel 100% dei consigli regionali, il 100% negli UPI e il 91% nelle commissioni, che nel mio caso sono anche molte di più essendo consigliere monogruppo. Totale: 347 presenze, unite a una quantità di atti presentati che è circa il 18% dell’attività totale del consiglio regionale, rispetto a un gruppo – Rete a Sinistra – che rappresenta il 3,5% dell’aula”.