GENOVA. 20 MAR. “Tutelerò il mio onore e la mia reputazione presso le opportune sedi da tutti quei giornalisti che stanno dicendo il falso sul mio conto. Farò anche le opportune segnalazioni all’ordine dei giornalisti perché esistono un codice deontologico e una legge da rispettare”.

Alice Salvatore come Donald Trump. La consigliera regionale del M5S si è sfogata così in un post pubblicato sul suo profilo Facebook, dopo gli attacchi ricevuti per il caso della candidata sindaca di Genova Marika Cassimatis, estromessa dal “garante” Beppe Grillo.