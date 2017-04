Salone Nautico a Genova, Regione pronta al sostegno

GENOVA. 5 APR. “La Regione Liguria è pronta a garantire il sostegno economico e organizzativo alla prossima edizione del Salone Nautico, che verrà presentata lunedì 10 aprile e che si preannuncia in grande crescita per tutto il settore. L’obiettivo è quello di condividere, con UCINA, gli eventi legati al 57° Salone Nautico di Genova”.

A dirlo il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti al termine dell’incontro di oggi con i vertici di UCINA.

“Regione e UCINA – ha sottolineato il Governatore – hanno condiviso la necessità di dare stabilità alla manifestazione per gli anni futuri. In questo senso la Regione ha già avviato un proficuo dialogo con i nuovi vertici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, affinché intraprenda tutti gli opportuni percorsi amministrativi per garantire certezze e stabilità pluriennale ad un evento unico e fondamentale per lo sviluppo del sistema industriale ligure e del Paese intero”.

Toti ha inoltre aggiunto che “Regione Liguria, in accordo con UCINA, ha chiesto ad Autorità Portuale di valutare con attenzione, insieme a tutte le parti interessate, la compatibilità di progetti ulteriori legati al settore della Nautica, in grado di valorizzare l’intera area delle darsene durante tutto il corso dell’anno, per creare nuove opportunità di sviluppo e occupazione per la città e la Regione”.