Sale l’attesa per la “Alassio 10K”, corsa podistica

SAVONA. 16 MAR. Domenica 19 marzo arriva l’evento organizzato da ASD New Run Team con l’Assessorato allo Sport.

Conto alla rovescia per la “Alassio 10K”, gara di corsa organizzata dalla ASD New Run Team con il patrocinio e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, in calendario questo fine settimana nella Città del Muretto.

“Un’iniziativa sana, all’aria aperta, che si rivolge a un ampio pubblico: sia agli appassionati, con la gara competitiva, sia a chi ama praticare sport su un territorio magnifico come il nostro”, afferma Simone Rossi, Assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Alassio. “Oltre a rappresentare un’importante manifestazione sportiva, nell’anno in cui Alassio è Comune Europeo dello Sport, questo evento è una straordinaria opportunità turistica, per mostrare quanto la nostra Città e la riviera ligure abbiano da offrire”.

Il programma dell’iniziativa prevede: sabato 18 marzo, dalle 15.00 alle 18.00, la consegna dei pettorali all’interno della tensostruttura in Piazza Partigiani, che avverrà anche il giorno successivo dalle 7.30 alle 8.55. Domenica 19 marzo alle 10.15, la partenza della gara competitiva con, in coda, la non competitiva e la “family run”; alle 11.45 circa, la cerimonia di premiazione.

Per le iscrizioni: 10k competitiva – La quota iscrizione dà diritto a:

Pacco gara (t shirt) ai primi 600 iscritti + assicurazione + classifica ufficiale + ristoro finale; € 15,00 sabato 18 e domenica 19 marzo.

10k non competitiva – La quota iscrizione dà diritto a: Pacco gara (sacchetto alimentari ai primi 400 iscritti ) + assicurazione + ordine di arrivo + ristoro finale; € 12,00 sabato 18 e domenica 19 marzo (disponibili 100 iscrizioni).

Family Run 5k gara ludico motoria – La quota iscrizione dà diritto al pacco gara + assicurazione + ristoro finale. Omaggio a tutti i ragazzi che tagliano il traguardo. € 5,00 sabato 18 e domenica 19 marzo entro le ore 9.00. Gratuito per i ragazzi inferiori ai 12 anni (2005).