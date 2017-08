GENOVA. 15 AGO. A seguito dei recenti sequestri di borse griffate delle più note marche di moda sulle spiagge del Tigullio e in particolare tra Rapallo e Portofino, i militari delle Stazioni Carabinieri dei due Comuni del Levante, nei giorni scorsi hanno intensificato i controlli e condotto un’attività di indagine che ha permesso di denunciare in stato di libertà due extracomunitari.

I carabinieri nel weekend hanno quindi pedinato un 41enne senegalese, con precedenti specifici di polizia, ma da anni residente in Italia, che una volta uscito dalla stazione ferroviaria di Rapallo a mani vuote si dirigeva verso San Michele di Pagana.

L’ambulante irregolare è stato seguito sino alla spiaggia, dove il furbetto si mescolava tra i bagnanti e turisti sfuggendo per qualche minuto all’occhio dei militari. Dopo pochi minuti, però, il senegalese ricompariva con dei grossi sacchi, insieme ad un 26enne bengalese.





I due si dividevano tra i bagnanti in spiaggia e cominciavano ad esporre abusivamente la merce: cappelli, occhiali, cinture ed altro.

Ad un certo punto, il cingalese veniva avvicinato da una coppia e l’abusivo tirava fuori una borsa “in pelle”. Conclusa la vendita, i turisti si allontanavano e l’ambulante riprendeva la sua strada. Sulla quale però trovava i carabinieri.

Vistosi scoperto, tentava invano di nascondere le borse contenenti la merce dietro a dei cespugli.

Contemporaneamente, altri carabinieri fermavano il senegalese con due borse piene di pelletteria con marchi contraffatti.

I due venivano trovati in possesso di 13 borse da donna marca “PRADA”; 5 borse da donna marca “HOGAN”; 6 borse da donna marca “BURBERRY’S”; borsa da donna marca “MICHELLE KORS”; due bermuda marca “NAPAPIJRI”; tre borse da donna marca “O BAG”.

Restava quindi da svelare però il mistero di come fossero comparse improvvisamente quelle borse contenenti la merce contraffatta e poi sequestrata.

Dopo le formalità, gli extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno, venivano rimessi in libertà.

Tuttavia, alcuni militari in borghese li pedinavano ancora sino a giungere sulle alture di San Michele di Pagana, dove il senegalese entrava in un vicoletto per poi uscire senza avere nulla in mano.

I militari allora percorrevano tutte le stradine vicine sino a giungere ad una sorta di magazzino abbandonato, dove trovavano gli oggetti lasciati dall’abusivo ed una montagna di merce col marchio contraffatto del valore di circa 15mila euro.

Il senegalese ed il bengalese sono stati quindi denunciati in stato di libertà per ricettazione e vendita di merce contraffatta.