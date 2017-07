S. Martino, Bucci incontra direttore generale: rivoluzione parcheggi e prolungamento Metro

GENOVA. 21 LUG. “L’area dell’Ospedale Policlinico San Martino rientra nei piani strategici della città per il triennio 2018-2020, sulla quale si stanno concentrando le attenzioni dell’amministrazione comunale”.

È quanto emerso dall’incontro che si è tenuto nel pomeriggio nell’ufficio del sindaco a palazzo Tursi, tra Marco Bucci e il direttore generale del San Martino Giovanni Ucci.

Durante l’incontro, durato circa trenta minuti, sono stati toccati una serie di temi sensibili che interessano il policlinico: dalla mobilità (parcheggi, prolungamento della metropolitana, gestione della viabilità interna), al passaggio degli immobili comunali presenti nel perimetro dell’ospedale San Martino alla stessa azienda sanitaria, fino alla gestione delle camere mortuarie e dell’obitorio civico.





“Nel progetto di rilancio – spiega il Comune – avrà un ruolo sempre più attivo anche l’Università di Genova. L’idea è quella di creare un rapporto armonico tra l’ospedale e la città, basato su una forte condivisione degli obiettivi tra l’amministrazione comunale e la dirigenza dell’azienda sanitaria.

Le proposte che ci sono state sottoposte dalla dirigenza dell’Ospedale Policlinico San Martino sono in linea con alcuni degli obiettivi che la giunta comunale si è posta per una migliore vivibilità di una parte importante della città. Nel prossimo triennio lavoreremo in totale sinergia per centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

“Il sindaco – ha aggiunto Ucci – considera il San Martino centrale nel suo piano strategico. Era perfettamente al corrente di molte delle nostre dinamiche e si è mostrato più che mai deciso nel voler portare un cambiamento radicale e completo nell’area ospedaliera. I risultati si vedranno in un futuro, a mio avviso, per nulla lontano”.