GENOVA. 2 MAR. Una 55 enne genovese, abitante a San Fruttuoso, è stata tratta in arresto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Genova in esecuzione di un ordine per la carcerazione poiché responsabile del reato di circonvenzione di persona incapace.

La donna deve scontare la pena di tre anni e mezzo di reclusione ed è stata associata presso il Carcere di Pontedecimo. La vicenda risale ad alcuni anni fa allorquando la donna, operatrice in una struttura per anziani, era riuscita a farsi intestare i beni da un’anziana ospite dopo averla isolata completamente dalla cerchia di amici, parenti e negando le visite persino al medico curante.