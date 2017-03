GENOVA. 20 MAR. Un proiettile da cannone della Marina Militare risalente alla II guerra mondiale è stato rinvenuto dietro un muretto da un abitante di via Moggia, a San Desiderio.

L’ordigno di oltre 30 chili è stato prelevato stamane dagli artificieri della polizia e trasferito nella cava dei Camaldoli, in Valbisagno, dove è stato fatto brillare. I primi abitanti che lo hanno visto hanno fotografato la bomba, pubblicando le foto sui social network. La prima segnalazione è giunta al 113 della polizia verso mezzanotte. La zona, in attesa dell’intervento degli artificieri, è stata transennata ed isolata dalla polizia per diverse ore.