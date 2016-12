IMPERIA. 24 DIC. Avvolte dalle fiamme e probabilmente morte asfissiate. I loro corpi sono stati trovati carbonizzati. Tragedia stanotte a S. Bartolomeo al Mare, dove due pensionate sono decedute nell’incendio della loro abitazione e il marito di una delle due e’ rimasto ferito.

Il rogo si e’ sviluppato in un alloggio al terzo ed ultimo piano del condominio “Caprice” di via Baudine 6. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i volontari del 118. Non sono state ancora determinate le cause dell’incendio.

Le vittime erano sorelle e si chiamavano Carla e Liliana Curti. La prima di 65 anni, l’altra di 82.



Giorgio Aicardi, 73 anni, marito di Carla Curti, e’ stato salvato dai vigili del fuoco che si è salvato perché è riuscito a raggiungere il poggiolo dell’abitazione, ha gridato ed è stato notato da un volontario della Croce Rossa che ha fatto scattare tempestivamente i soccorsi. Lo hanno raggiunto con una autoscala mentre chiedeva ancora aiuto (in questi giorni la palazzina è vuota perché si tratta di seconde case per le vacanze estive e non c’era nessuno dei vicini).

Le fiamme hanno completamento distrutto l’appartamento e causato il crollo del tetto della palazzina.