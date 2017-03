GENOVA. 14 MAR. Lui, un 36enne rumeno, aveva tentato alla Coin di via XX Settembre di rubare dei profumi utilizzando una borsa schermata, ma gli è andata male ed è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Un addetto alla vigilanza aveva individuato un soggetto che tentava di occultare dei profumi nella borsa ed aveva chiamato la polizia.

Vistosi scoperto, l’uomo ha restituito due confezioni ma, una volta fuori dal negozio, è stato controllato dai poliziotti e trovato in possesso di un’ulteriore profumo, privato del dispositivo antitaccheggio, nascosto nei pantaloni.

Gli agenti hanno scoperto inoltre che la borsa del rumeno era stata imbottita con della stagnola per schermarla ed eludere così i dispositivi antitaccheggio. La borsa è stata sequestrata, insieme ad una tronchese, utilizzata per asportare le placche.

Il 36enne, a cui carico sono emersi numerosi precedenti e un provvedimento di allontanamento dall’Italia quale pena alternativa alla reclusione, a cui non ha mai ottemperato, è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità.