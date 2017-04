Rumeno arrestato per estorsione a San Giorgio

GENOVA. 4 APR. Ieri pomeriggio la polizia, in Piazza San Giorgio, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un rumeno di 35 anni per il reato di estorsione, compiuto nel 2013 a Firenze.

L’uomo, in evidente stato di ebrezza, stava molestando i clienti di un bar ed il titolare dell’esercizio ha deciso di chiamare il 113.

Gli agenti intervenuti per calmare il 35enne hanno così scoperto che lo stesso aveva a suo carico la misura cautelare, lo hanno così arrestato e condotto presso il carcere di Marassi.