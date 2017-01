Rugby, serie B e giovanili protagoniste in Liguria

GENOVA 23 GEN. Nell’attesa dei recuperi di Serie A, per definire i gironi di Promozione e Retrocessione, si è andato avanti con il Campionato di Serie B, dove il CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest è stato nuovamente superato dal piu’ quotato Biella, e conserva mestamente il posto di fanalino di coda del girone 1. In C1 lo Stade Valdotaine ha invece vinto il recupero con l’Ivrea ottenendo così insieme agli eporediesi ed al Novara l’accesso alla Fase Promozione. A Giaròle il Pro Recco/B ha vinto sul CUS PO e conserva il primo posto in graduatoria, mentre nei tornei giovanili tra le squadre liguri il CUS Genova continua ad imperversare e comanda con tutte e due le formazioni nei rispettivi gironi di qualificazione.

SERIE B – GIRONE 1 (I GG. GIRONE DI RITORNO)

Monferrato – Sertori Sondrio 36/17

Biella – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 60/19

Amatori Alghero – CUS Milano 27/9

Tutto Cialde Lecco – CUS Torino 3/12

Rovato – Amatori Capoterra 34/35

VII Torino – Chef Piacenza 26/18

CLASSIFICA: CUS Torino punti 49, BEEFED VII Torino 40, Piacenza e Biella 39, Alghero 34, Monferrato 32, CUS Milano 28, Sondrio 23, Capoterra 21, Lecco 19, Rovato 16, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 13.

SERIE C1 – GIRONE D POULE 1 -(recupero)

Stade Valdotaine – Ivrea 19/15

CLASSIFICA: Amatori Novara punti 50, Ivrea 31, Stade Valdotaine 29, San Mauro 26, Volvera 2, CUS Torino/B – 2.

Accedono alla Fase Promozione Amatori Novara, Ivrea, Stade Valdotaine, Union Rugby Riviera, Savona e CUS Pavia.

Passano alla Fase Retrocessione: Amatori Genova, Rivoli, San Mauro, Volvera e CUS Torino/B.

SERIE C2 PIEMONTE (VII GG. ANDATA)

Cuneo Pedona – Monferrato/B 7/0

Le Tre Rose Casale Monferrato – Lions Tortona 17/50

Val Tanaro – Novi (rinviata)

CUS Piemonte Orientale – Pro Recco/B 0/17

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 34, Monferrato/B e Cuneo 25, Tortona 21, CUS P.O. 16, Val Tanaro (*) 5, Novi (*) 3, Le Tre Rose – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IGG. RITORNO)

CUS Genova – A.S.R. Milano 0/47

Rovato – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 61/12

FTGI ProReccoSpezia – Monferrato 12/14

Viadana – Pataro’ Calvisano 16/5

CUS Milano – VII Torino 15/13

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 48, Monferrato e Viadana 36, Calvisano 35, FTGI ProReccoSpezia e VII Torino 22, Rovato 18, CUS Milano 17, CUS Genova 15, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (II GG. RITORNO)

Amatori Genova – CUS Genova/B (n/p)

Monferrato/B – Lions Tortona 53/0

Union Riviera – Volvera 38/7

Savona ha riposato

CLASSIFICA: Savona punti 35, Union Riviera 31, Monferrato/B (*) 25, Amatori Genova (*) e CUS Genova/B (*) 10, Volvera (*) 9, Lions Tortona – 8.

UNDER 16 GIRONE 1 PIEMONTE (III GG. RITORNO)

CUS Genova/B – Volvera 47/5

Pedona Cuneo – Collegno 43/0

Rivoli – Moncalieri 27/18

CLASSIFICA: CUS Genova/B punti 37, Cuneo 30, Rivoli 24, Volvera 14, Moncalieri 7, Collegno 1.

UNDER 16 GIRONE TERRITORTIALE LIGURE/PIEMONTESE (VII GG. ANDATA)

Amatori Genova – Savona 10/27

FTGI ProReccoSpezia – Monferrato/B 87/0

Province dell’Ovest – CUS Genova/A 10/27

Imperia – Biella/B 29/5

CLASSIFICA: CUS Genova/A punti 34, Savona 20, Province dell’Ovest ed Imperia 18, FTGI ReccoSpezia 16, Amatori Genova 13, Biella 10, Monferrato/B – 4.

UNDER 14 (XI GIORNATA)

CFFS Cogoleto – Province dell’Ovest 5/17, Savona – Province dell’Ovest 5/29, Cffs Cogoleto – Savona 0/29.

Pro Recco – Amatori Genova 17/29

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (I GG. RITORNO)

Donne Etrusche – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 15/0

CUS Pisa – Cavalieri Prato 5/39

Montevirginio – Frascati 13/5

Belve Nero Verdi L’Aquila – Bologna (rinviata)

CLASSIFICA: Frascati punti 40, Montevirginio 29, Bologna (*) 28, Donne Etrusche 19, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 17, Belve Nero Verdi (*) 15, Prato 5, CUS Pisa 0.