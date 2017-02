Rugby, ottimo ritorno in campo per Recco e Cus Genova

GENOVA 15 FEB. Meglio di così non poteva andare! Con il ritorno delle attività della Serie A i due club liguri impegnati rispettivamente con il Recco nella poule Promozione, e con il CUS Genova nella poule Retrocessione, le due affermazioni hanno soddisfatto pienamente le richieste della vigilia. A Benevento i rivieraschi segnando tre mete con Becerra, Cacciagrano e Gaggero e i piazzati di Agniel, hanno fatto un consistente passo in avanti espugnando il campo dei campani, imbattuto da due anni, avvicinandosi alla zona play off. Il CUS Genova ha sottomesso con una certa autorità gli abruzzesi del Gran Sasso siglando cinque mete con Pietro Imperiale, Ricca, Dho, Cattaneo e Baldelli con i piazzati di Borzone acciuffando anche il bonus offensivo e piazzandosi al primo posto nel girone.

SERIE A – POULE PROMOZIONE (I GG.ANDATA)

Ottopagine Benevento – Tossini Recco 15/20

Toscana Aeroporti I Medicei Firenze – L’Aquila 23/18

Primavera Roma – Accademia Ivan Francescato 20/36

CLASSIFICA GENERALE: Accademia FIR punti 5, Recco e Firenze 4, L’Aquila e Benevento 1, Primavera 0.

SERIE A – RETROCESSIONE (I GG. ANDATA)

CARISPEZIA CUS Genova – Gran Sasso 40/0

Cavalieri PratoSesto – Unione Capitolina Roma 27/22

Paspa Pesaro – Noceto 5/10

CLASSIFICA GENERALE: CUS Genova punti 5, PratoSesto e Noceto 4, Unione Capitolina e Pesaro 1, GranSasso 0.

SERIE C2 (recupero)

Val Tanaro – Novi 10/12

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 36, Monferrato/B 29, Cuneo Pedona e Lions Tortona 26, CUS P.O. 20, Val Tanaro 11, Novi 6, Tre Rose Casale Monferrato – 2.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (recupero I GG.RITORNO)

Volvera – Monferrato/B 0/19

CLASSIFICA: Savona punti 40, Union Riviera 36, Monferrato/B 33, Amatori Genova 15, Volvera 14, CUS Genova/B 2, Lions Tortona – 8.

UNDER 14 REGIONALE SECONDA FASE (XIII GIORNATA)

CUS Genova/B – Savona 38/19

ProRecco-CUS Genova/A 5/47, Pro Recco – Province dell’Ovest 17/50, CUS Genova/A – Province dell’Ovest 5/52.