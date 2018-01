Rugby, nel week end derby Ligure Cus Genova-Recco

Ritorna la Serie A per il CUS Genova Rugby di Tosh Askew. Allo Stadio Carlini va in scena l’ultimo turno di questa fase di Serie A. Non un turno come gli altri: allo Stadio Carlini domenica alle 14:30 arriva infatti la Pro Recco per il secondo derby ligure stagionale, dopo il pareggio dell’andata. Ultimo impegno prima della seconda fase, in cui i Biancorssi andranno alla ricerca di una prestigiosa promozione. Per chi volesse andare a tifare i nostri ragazzi il CUS Genova ha previsto un sconto per i possessori della CUS Card.

COME PRENOTARSI? Sarà possibile presentarsi direttamente il giorno della partita e mostrare la CUS Card ai botteghini.

