Rugby ligure, turno vittorioso per Recco e Cus

GENOVA 28 MAR. La Primavera porta bene al rugby ligure, almeno alle due formazioni impegnate nel Campionato Nazionale di Serie A, anche se per i rivieraschi un incredibile risultato proveniente da L’Aquila, e che in primis premia i Medicei con cinque punti, e con due la squadra perdente, L’Aquila che così è ancora al secondo posto utile per accedere ai play off. A cinque giornate dal termine tutto puo’ ancora accadere e così anche nella Fase Salvezza dove un CUS Genova convincente e stimolato ha espugnato l’imbattuto campo della Gran Sasso, guadagnando ben due posti in graduatoria. Ed ora per gli universitari si prospetta due turni consecutivi casalinghi. Ulteriore battuta d0arresto casalinha per il Cogoleto& P.Ovest e la permanenza in Serie B si fa ora critica, mentre in Serie C1 l’Amatori Novara vincendo largamente sull’Union Riviera ha ormai la promozione in tasca!

SERIE A PROMOZIONE POULE 1 (I GG. RITORNO)

Tossini Recco – Ottopagine Benevento 40/17

Accademia Ivan Francescato – Primavera Roma 50/8

L’Aquila – Toscana Aeroporti I Medicei Firenze 29/33

CLASSIFICA: Firenze punti 22, L’Aquila 20, Recco 19, Accademia 16, Benevento 10, Primavera 0.

SERIE A – PASSAGGIO POULE 3 (I GG. RITORNO)

Gran Sasso – Carispezia CUS Genova 15/30

Unione R. Capitolina Roma – Cavalieri Unione Prato Sesto 23/28

Noceto – Paspa Pesaro 22/22

CLASSIFICA: Cavalieri PratoSesto punti 22, GranSasso 18, CUS Genova 14, Unione Capitolina e Noceto 13, Pesaro 7.

SERIE B GIRONE 1 (VI GG. RITORNO)

CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest – Sertori Sondrio 25/45

Amatori Capoterra – CUS Milano 18/43

Chef Piacenza – CUS Torino 20/37

Tutto Cialde – Amatori Alghero 17/14

BEF&D VII Torino – Rovato 45/19

Monferrato Rugby – Biella 29/32

CLASSIFICA: CUS Torino punti 69, VII Torino e Biella 63, Monferrato 48, Alghero 47, Piacenza 42, Lecco 41, CUS Milano 40, Sondrio 32, Capoterra 25, Rovato 22, Cffs Cogoleto& P.OV. 14.

SERIE C1 PROMOZIONE GIRONE 4 (V GG. ANDATA)

CUS Pavia – Ivrea 20/34

Savona – Stade Valdotain 19/7

Amatori Novara – Union Riviera 62/0

CLASSIFICA: Novara punti 25, Union Riviera e Savona 14, CUS Pavia 8, Stade ed Ivrea 6.

SERIE C1 PASSAGGIO GIRONE 4 (V GG. ANDATA)

Volvera – Amatori Genova 5/35

San Mauro – Rivoli 52/31

CUS Torino/B in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 13, San Mauro 12, Rivoli 10, CUS Torino/B 7, Volvera 5.

SERIE C2 PIEMONTE – GIRONE 1 (V GG. RITORNO)

Novi – CUS PO 33/19

Monferrato/B – Le Tre Rose Casale M. 53/7

ProRecco/B – ValTanaro 72/0

Lions Tortona – Cuneo Pedona 35/15

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 55, Monferrato/B 44, Tortona 41, Cuneo 38, CUS P.O. 29, Novi 13, ValTanaro 12, Le Tre Rose 1.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VII GG. RITORNO)

A.S.R. Milano – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 92/15

CUS Genova – Pataro’ Calvisano 17/29

VII Torino – FTGI ProReccoSpezia 36/29

UNDER 18 PIEMONTE GIRONE 1 (I GG. ANDATA)

Amatori Genova – MonferratoRugby (ANNULLATA)

San Mauro – CUS Torino 15/29

Moncalieri in pausa.

CLASSIFICA: CUS Torino punti 5, San Mauro, Monferrato/B ed Amatori Genova 0.

UNDER 18 GIR. LIGURE/PIEMONTESE (I GG. ANDATA)

Union Riviera – Biella 0/33

Rivoli – Savona 27/10

CLASSIFICA: Biella e Rivoli 5, Union Riviera e Savona 0.

UNDER 16 LIGURIA/PIEMONTE (ANTICIPO VI GG. ANDATA)

Biella/B – FTGI ProReccoSpezia 5/52

CLASSIFICA: CUS Genova punti 53, Savona 45, Province dell’Ovest 42, FTGI ProReccoSpezia 31, Imperia 26, Amatori Genova e Biella/B 20, Monferrato/B – 4.

UNDER 16 PIEMONTE II FASE GIRONE 1 (III GG. ANDATA)

Biella – Ivrea 33/12

CUS Genova/B – Cuneo Pedona 48/0

CLASSIFICA: Biella punti 15, Ivrea punti 6, Cuneo 5, CUS Genova/B 1.

UNDER 14 II FASE ( XVIII GIORNATA)

Imperia – CUS Genova/B 26/7

Salesiani Vallecrosia – CUS Genova/B 5/22

Imperia – Salesiani Vallecrosia 38/5

ProRecco/A – Amatori Genova 10/20

CUS Genova/A – Province dell’Ovest 14/31