Rugby ligure, riprendono i campionati dopo il 6 Nazioni

GENOVA 17 MAR. Dopo la sosta per il Sei Nazioni, mentre la prossima pausa è programmata per domenica 16 aprile, giorno dedicato alla Festività della Santa Pasqua, riprendono i Campionati Nazionali di Serie A – B – C1 e C2 interregionale. A livello tecnico i confronti di maggior rilievo in Serie A c’è senza dubbio il test casalingo di dopodomani del Recco il quale riceverà la capolista della Poule 1, i toscani dei Medicei, mentre il CUS Genova sarà di scena a Noceto. Arrivati a questo punto del campionato è forse inutile dirlo, ma una vittoria puo’ risultare decisiva riguardo ai traguardi progettati dai rispettivi Club. Recco per i play off, CUS Genova per la Salvezza si giocheranno molte possibilità in soli ottanta minuti di gioco. In C1 la promozione in Serie B è ormai riservata solo ad Union Riviera, che gioca ineditamente in anticipo di sabato ed a Pian di Poma a Sanremo, subito dopo l’arrivo della classicissima di ciclismo Milano/Sanremo, e ad un Amatori Novara che sembra inarrestabile e guida perentoriamente la graduatoria parziale. Il resto del programma prevede incontri a tutti i livelli sia giovanili che seniores, ed anche una tappa del seven U18 regionale a Savona, ed una femminile al Carlini con la Coppa Italia Seniores, a sette atleti.

(Tutte le partite, se non specificato, si giocano la domenica)

SERIE A PROMOZIONE POULE 1 (V GG. ANDATA) 14,30

Tossini Recco – Toscana Aeroporti I Medicei Firenze (Campo Carlo Androne arb. Spadoni di Padova)

Primavera Roma – Ottopagine Benevento (arb. Di Nardo di L’Aquila)

Accademia Ivan Francescato – L’Aquila (arb. Chirnoaga di Roma)

CLASSIFICA: Firenze punti 18, L’Aquila 14, Recco ed Accademia 10, Benevento 6, Primavera 0.

SERIE A – PASSAGGIO POULE 3 (V GG. ANDATA) 14,30

Gran Sasso – Unione Capitolina Roma (arb. Schipani di Benevento)

Paspa Pesaro – I Cavalieri U.R.PratoSesto (arb. Passacantando di Pescara)

Noceto – Carispezia CUS Genova (arb. Trentin di Lecco)

CLASSIFICA: Gran Sasso e Cavalieri PratoSesto punti 13, Unione Capitolina 11, CUS Genova 10, Noceto 6, Pesaro 5.

SERIE B GIRONE 1 (V GG. RITORNO) 14,30

CUS Milano – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest (arb. Maria Ausilia Paparo di Bologna)

Amatori Alghero – CUS Torino (arb. Bottino di Roma)

Tutto Cialde Lecco – Amatori Capoterra (arb. Meneghini di Venezia)

Rovato – Sertori Sondrio (arb. Bonato di Alessandria)

Biella – Chef Piacenza (arb. Righetti di Verona)

BEF&D VII Torino m- Monferrato (arb. Pezzano di Torino)

CLASSIFICA: CUS Torino punti 59, VII Torino e Biella 53, Monferrato 46, Alghero 45, Piacenza 42, Lecco 32, CUS Milano 30, Capoterra 25, Sondrio 23, Rovato 21, Cffs Cogoleto& P.OV. 14.

SERIE C1 PROMOZIONE GIRONE 4 (IV GG. ANDATA)

S a b a t o –

Union Riviera – CUS Pavia ( 18,00 Campo Pian di Poma/Sanremo arb. Torazza di Genova)

D o m e n i c a –

Ivrea – Savona ( 14,30 arb. Nicastro di Milano)

Stade Valdotaine – Amatori Novara (14,30 arb. Chiarle di Asti)

CLASSIFICA: Novara punti 15, Union Riviera 14, Savona e Stade 6, CUS Pavia 4, Ivrea 0.

SERIE C1 PASSAGGIO GIRONE 4 (IV GG. ANDATA) 14,30

CUS Torino – Volvera (arb. Crepaldi di Milano)

Amatori Genova – San Mauro (Oval Stadium Sant’Olcese arb. Marinai di Livorno)

Rivoli in pausa.

CLASSIFICA: Rivoli punti 10, Amatori Genova 7, Volvera 5, San Mauro 3, CUSTorino/B 2.

SERIE C2 PIEMONTE – GIRONE 1 (IV GG. RITORNO) 14,30

Cuneo Pedona – Pro Recco/B (Comunale Piccapietra Arb. Alaimo)

Lions Tortona – Val Tanaro (Comunale di Alluvioni Cambio’)

Le Tre Rose Casale Monferrato – Novi (Campo del Ronzone Casale M.)

Cus Piemonte Orientale – Monferrato/B (Comunale di Giaròle arb. Alberto Olivieri)

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 45, Cuneo 36, Monferrato 34, Tortona 31, CUS P.O. 29, ValTanaro 12, Novi 6, Le Tre Rose – 2.

SERIE C2 PIEMONTE – GIRONE 2 (IV GG. RITORNO) 14,30

S a b a t o –

La Dròla – Biella/B (Le Vallette/Torino)

M.A.C. – BEF&D VII Torino

Moncalieri – Collegno

Avigliana in pausa.

CLASSIFICA: VII Torino punti 38, Biella/B 27, Moncalieri e M.A.C. 21, La Dròla e Collegno 14, Avigliana – 4.

UNDER 16 PIEMONTE II FASE GIRONE 1 (II GG. ANDATA)

CUS Genova/B – Biella (SABATO 17,30 Stadio Carlini arb. L. Ermellino)

Cuneo Pedona – Ivrea (DOMENICA 11,30)

CLASSIFICA: Biella ed Ivea punti 5, Cuneo 0, CUS Genova/B – 4.

UNDER 16 GIRONE TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (V GG. RITORNO)

Savona – Biella/B (SABATO 15,30 Fontanassa arb. Mansouri)

Amatori Genova – CUS Genova/A (ore 11,00 Oval Stadium Sant’Olcese arb. Cassinelli)

FTGI ProReccoSpezia – Imperia (ore 11,00 Carlo Androne arb. Kamili)

Monferrato/B – Province dell’Ovest (ore 11,00 Ferrovieri di Alessandria arb. Ferraro)

CLASSIFICA: CUS Genova/A punti 48, Savona 40, Province dell’Ovest 37, Imperia 26, FTGI ProReccoSpezia 21, Biella/B ed Amatori Genova 20, Monferrato/B – 4.

UNDER 14 II FASE ( XVII GIORNATA)

S A B A T O –

CUS Genova/B – CFFS Cogoleto (Stadio Carlini ore 15,00 arb. Micol Cavina)

CUS Genova/A – Savona (Stadio Carlini ore 16,00 arb. Chiara Perata)

D O M E N I C A –

Pro Recco/A – Imperia (Carlo Androne ore 12,30 arb. Piano)

Amatori Genova – Province dell’Ovest (Oval Stadium di Sant’Olcese ore 12,30 arb. F. Olivieri)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA

S A B A T O –

UNDER 10 – 8 – 6 Campo Marco Calcagno di Cogoleto ore 14,30 org. CFFS Cogoleto con: CUS Genova, Pegli, Pro Recco, Tigullio, CFFS Cogoleto, Savona, Busalla Valle Scrivia, RC Sapezia, Imperia, Le Api S.O.L.

D O M E N I C A .

UNDER 12 Campo Fontanassa di Savona ore 10,00 Org. Savona con: Savona, CUS Genova, Province dell’Ovest, CFFS Cogoleto, Busalla Valle Scrivia, RC Spezia. (arb. Ravasi).

I TAPPA RUGBY SEVEN LIGURIA – UNDER 18

Campo Fontanassa di Savona ore 14,30 con CUS Genova/A, CUS Genova/B e Savona (arb. Giulia Cavina).

COPPA ITALIA FEMMINILE seniores

Stadio Carlini di Genova ore 11,00 (arb. Alice Torra e Alexandra Shulgina)

Classifica: Biella punti 58, Rivoli 50, Liceo Monti Chieri 48, Ivrea 38, Lions Tortona 28, Moncalieri 26, Cuneo Pedona 20, PL Ferrari Busalla Valle Scrivia 16, Genova Rugby 12, Amatori Novara 10, CUS Genova 8, Dynamo Dora Popolare Torino 2.