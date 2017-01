Rugby ligure, protagoniste nel week end le giovanili

GENOVA 21 GEN. Con la Serie A in pausa obbligata, in quanto per definire esattamente i gironi di Promozione e Passaggio si dovrà aspettare l’esito dei recuperi, la domenica del rugby riserva la principale attenzione al Campionato di Elite Under 18. Le due principali formazioni regionali del ReccoSpezia e del CUS Genova, entrambe sconfitte la domenica precedente, cercheranno rivincita immediata con due avversari per nulla “morbidi”. Per i rivieraschi della franchigia recchelinospezzina ci sarà il confronto diretto con la’ltra franchgia tra Asti, Alessandria ed Acqui Terme, mentre per il CUS Genova è attesa al Carlini addirittura l’imbattuta capolista milanese dell’ A.S.R. E proprio dal CUS Genova ci si aspetta quella conferma che ha portato le due formazioni Under 16 a guidare entrambe le rispettive classifiche nei due gironi Territoriali. I seniores, con Serie A e C1 in sosta, saranno impegnati fuori Regione con il Cogoleto&Province dell’Ovest di Serie B nella “tana” degli Orsi del Biella, e i Cadetti della ProRecco a Giàrole con il CUS P.O. Purtroppo su alcuni confronti fuori Liguria c’è rischio neve e gelo, con possibili ulteriori rinvii.

(le partite si giocano di domenica, se non specificato)

SERIE B – GIRONE 1 (I GG. GIRONE DI RITORNO) 14,30

Monferrato – Sertori Sondrio

Biella – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest (Stadio del Rugby arb. Francesco Crepaldi di Milano)

Amatori Alghero – CUS Milano

Tutto Cialde Lecco – CUS Torino

Rovato – Amatori Capoterra

VII Torino – Chef Piacenza

CLASSIFICA: CUS Torino punti 45, Piacenza 39, VII Torino 35, Biella 34, Alghero e CUS Milano 28, Monferrato 27, Sondrio 23, Capoterra 16, Lecco 19, Rovato 14, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 13.

SERIE C2 PIEMONTE (VII GG. ANDATA) 14,30

Cuneo Pedona – Monferrato/B (Comunale di Piccapietra/CN arb. Ciaiolo)

Le Tre Rose Casale Monferrato – Lions Tortona (Campo del Ronzone/Casale M. arb. Tonin)

Val Tanaro – Novi (comunale di Farigliano arb. Alaimo)

CUS Piemonte Orientale – Pro Recco/B (Comunale di Giarole arb. Barrafranca)

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 30, Monferrato/B 24, Cuneoi 21, Tortona e CUS P.O. 16, Val Tanaro 5, Le Tre Rose – 4.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IGG. RITORNO) 12,30

CUS Genova – A.S.R. Milano (Stadio Carlini arb. Luca Ermellino)

Rovato – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest (Stadio Pagani)

FTGI ProReccoSpezia – Monferrato (Campo Carlo Androne arb. Fabio Franchini)

Viadana – Pataro’ Calvisano

CUS Milano – VII Torino

CLASSIFICA: A.S.R. Milano punti 43, Calvisano 35, Monferrato e Viadana 32, FTGI ProReccoSpezia e VII Torino 21, CUS Genova 15, Rovato e CUS Milano 13, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (II GG. RITORNO) dom. 12,30

Amatori Genova – CUS Genova/B (Campo sportivo di Sant’Olcese arb. Alexandra Shulgina)

Monferrato/B – Lions Tortona (Campo Ferrovieri/Alessandria arb. Diego Fasciolo)

Union Riviera – Volvera (Campo Pino Valle a Baitè/Imperia arb. Carlo Pastore)

CLASSIFICA: Savona punti 35, Union Riviera 26, Monferrato/B (*) 20, Amatori Genova e CUS Genova/B 10, Volvera (*) 9, Lions Tortona – 8.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 ( II GG. RITORNO)

Biella – CUS Torino/B (11,30 Stadio del Rugby arb. S. Fusco)

Rivoli – San Mauro (12,30 Campo Natta di Rivoli arb. A. Origlia)

Stade Valdotaine – Amatori Novara (RINVIATA)

CLASSIFICA: Biella (*) punti 28, Rivoli (*) 25, San Mauro (*) 14, Stade Valdotaine (*) 9, Moncalieri (*) e CUS Torino/B 6, Novara (*) – 4.

UNDER 16 GIRONE 1 PIEMONTE (III GG. RITORNO)

CUS Genova/B – Volvera (SABATO 16,30 ar. Giuseppe Pastorino)

Pedona Cuneo – Collegno (DOM. 11,30 Comunale Piccapietra arb. R. Chiarle)

Rivoli – Moncalieri (DOM. 11,00 Campo Natta di Rivoli arb. M Forleo)

CLASSIFICA: CUS Genova/B punti 32, Cuneo 25, Rivoli 19, Volvera 14, Moncalieri 7, Collegno 1.

UNDER 16 GIRONE TERRITORTIALE LIGURE/PIEMONTESE (VII GG. ANDATA) domenica ore 11,00

Amatori Genova – Savona (Campo Sportivo di Sant’Olcese arb. Chiara Perata)

FTGI ProReccoSpezia – Monferrato/B (Carlo Androne arb. Paul Marshallsay)

Province dell’Ovest – CUS Genova/A (a Cogoleto arb. Emanuele Piano)

Imperia – Biella/B (sabato 15,00 arb. Federico Olivieri)

CLASSIFICA: CUS Genova/A punti 29, Province dell’Ovest 18, Savona 15, Imperia ed Amatori Genova 13, FTGI ReccoSpezia 11, Biella 10, Monferrato/B – 4.

UNDER 14 (XI GIORNATA)

CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest – Province dell’Ovest – Savona (sabato 15,30 a Cogoleto arb. Ivano Cassinelli e Giulia Cavina)

Pro Recco – Amatori Genova (domenica 14,30 arb. Biagioni)

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (I GG. RITORNO) 14,30

Donne Etrusche – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest (Campo Val di Loreto loc. Tavarnelle/Cortona arb. M. Dosti)

CUS Pisa – Cavalieri Prato

Montevirginio – Frascati

Belve Nero Verdi L’Aquila – Bologna

CLASSIFICA: Frascati punti 40, Bologna 28, Montevirginio 25, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 17, Donne Etrusche e Belve Nero Verdi 15, Prato 5, CUS Pisa 0.