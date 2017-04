Rugby ligure: pari per il Recco, vittoria per il Cus

GENOVA 10 APR- Estremo equilibrio nel campionato di Serie A. Nel girone promozione il Recco ha pareggiato al campo Carlo Androne con l’Accademia Ivan Francescato, conservando il terzo posto ed ancora qualche chance per accedere ai play off. E se per i rivieraschi il cammino si è un poco maggiormente complicato, per il CUS Genova, vincente di misura con il PratoSesto nella poule Passaggio, la situazione sembra proprio aver preso una buona piega e la permanenza in A si fa sempre piu’ concreta. Domenica prossima riposo totaleper la concomitanza della Santa Pasqua, ed alla ripresa a Recco arriverà L’Aquila, mentre il CUS Genova sarà di scena a Pesaro.

SERIE A PROMOZIONE POULE 1 (III GG. RITORNO)

Tossini Pro Recco – Accademia Ivan Francescato 21/21

Toscana Aeroporti I Medicei Firenze – Ottopagine Benevento 68/7

L’Aquila – Primavera Roma 40/12

CLASSIFICA: Firenze punti 31, L’Aquila 30, Recco 26, Accademia 18, Benevento 10, Primavera 0.

SERIE A – PASSAGGIO POULE 3 (III GG. RITORNO)

Carispezia CUS Genova – I Cavalieri Unione Rugby PratoSesto 24/18

Unione Capitolina Roma – Paspa Pesaro 32/8

Noceto – GranSasso 15/14

CLASSIFICA: Cavalieri PratoSesto punti 27, CUS Genova 23, GranSasso 20, Noceto ed Unionbe Capitolina Roma 18, Pesaro 11.

SERIE B GIRONE 1 (VIII GG. RITORNO)

CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest – CUS Torino 5/74

Chef Piacenza – CUS Milano 27/19

Amatori Capoterra – Sertori Sondrio 26/15

BEF&D VII Torino – Amatori Alghero 40/17

Biella – Rovato 26/21

Monferrato – Tutto Cialde Lecco 14/20

CLASSIFICA: CUS Torino punti 79, VII Torino 73, Biella 68, Alghero 53, Monferrato 49, Piacenza 47, Lecco 46, CUS Milano 45, Sondrio 36, Capoterra 30, Rovato 28, Cffs Cogoleto& P.OV. 14.

SERIE C1 PROMOZIONE GIRONE 4 (II GG. RITORNO)

CUS Pavia – Amatori Novara 5/55

Ivrea – Stade Valdotain 36/22

Union Riviera – Savona 12/8

CLASSIFICA: Novara punti 35, Union 21, Savona 20, Ivrea 11, CUS Pavia e Stade Valdotain 8.

SERIE C1 PASSAGGIO GIRONE 4 (II GG. RITORNO)

San Mauro – Volvera 46/15

Rivoli – CUS Torino/B 30/19

Amatori Genova (in sosta)

CLASSIFICA: Rivoli punti 19, Amatori Genova 18, San Mauro 17, CUS Torino/B 7, Volvera 6.





SERIE C2 PIEMONTE – GIRONE 1 (VII GG. RITORNO)

Monferrato – Cuneo Pedona 50/15

Lions Tortona – Le Tre Rose Casale M. 52/24

Novi – ValTanaro 34/31

ProRecco/B – CUS P.O. 50/0

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 65, Monferrato/B 54, Tortona 50, Cuneo 43, CUS P.O. 30, Novi 18, ValTanaro 14, Le Tre Rose 2.

UNDER 18 GIR. LIGURE/PIEMONTESE II FASE

Biella – Union Riviera 93/0 (5/0) (ANDATA 33/0 – 5/0)

UNDER 16 LIGURIA/PIEMONTE (VII GG. RITORNO)

Savona – Amatori Genova 45/21

Biella/B – Imperia 14/50

CUS Genova/A – Province dell’Ovest 44/0

FTGI ProReccoSpezia (in sosta)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 63, Savona 55, Province dell’Ovest 43, Imperia 36, FTGI ProReccoSpezia 31, Biella/B 20, Amatori Genova 20, Monferrato/B – 8. Dopo tre rinunce il Monferrato/B è escluso dal Campionato. La classifica generale sarà aggiornata quanto prima.

UNDER 16 PIEMONTE II FASE GIRONE 1 (II GG. RITORNO)

Biella – CUS Genova/B 64/3

Ivrea – Cuneo Pedona 19/15

CLASSIFICA: Biella punti 24, Ivrea punti 11, Cuneo 6, CUS Genova/B 5.

UNDER 14

Imperia – Savona 24/61

SERIE A FEMMINILE (V GG. RITORNO)

I Cavalieri Prato – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 10/7

Donne Etrusche – CUS Pisa 60/0

Montevirginio – Belve Nero Verdi L’Aquila 55/5

Bologna – Frascati 5/31

CLASSIFICA: Frascati punti 55, Montevirginio 44, Bolognia 42, Donne Etrusche 24, CFFS Cogoleto& P.O. 22, Belve Nero Verdi L’Aquila 21, Belve Nero Verdi 15, Prato 14, CUS Pisa 0.