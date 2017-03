Rugby ligure, importanti gli appuntamenti di questo week end

GENOVA 25 MAR. Prima domenica di Primavera e cambio di orario per il passaggio dall’ora solare a quella legale. Programma intenso anche per questo fine settimana, e per i club liguri ci sono sempre appuntamenti di grande importanza a tutti i livelli. Il Recco non ha alternativa alla vittoria, che gli permetterebbe di continuare a puntare ai play off; CUS Genova in Abruzzo con il Gran Sasso, team già superato agevolmente al Carlini, ma da allora i grigiorossoblu hanno inanellato quattro consecutive affermazioni! Cogoleto&POV ospita Sondrio, e forse si tratta dell’ultima concreta possibilità di cercare di proseguire l’inseguimento alle altre squadre “pericolanti”, che rischiano il passaggio in C1. E proprio in C1 nella Fase Promozione l’Union Riviera se vuole tentare di raggiungere la vetta della graduatoria, deve cercare di espugnare la “roccaforte” della capolista Novara, imbattuta sia nella prima fase del torneo, che nella seconda.

SERIE A PROMOZIONE POULE 1 (I GG. RITORNO)

Tossini Recco – Ottopagine Benevento (ore 14,00 Campo Carlo Androne arb. Bolzonella di Alba/CN)

Accademia Ivan Francescato – Primavera Roma (15,30)

L’Aquila – Toscana Aeroporti I Medicei Firenze (15,30)

CLASSIFICA: Firenze e L’Aquila 18, Recco 14, Accademia 11, Benevento 10, Primavera 0.

SERIE A – PASSAGGIO POULE 3 (I GG. RITORNO)

Gran Sasso – Carispezia CUS Genova (Villa S.Antonio arb. Nobile di Roma)

Unione R. Capitolina Roma – Cavalieri Unione Prato Sesto

Noceto – Paspa Pesaro

CLASSIFICA: Gran Sasso e Cavalieri PratoSesto punti 18, Unione Capitolina 16, Noceto 11, CUS Genova 10, Pesaro 5.

SERIE B GIRONE 1 (VI GG. RITORNO)

CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest – Sertori Sondrio (Marco Calcagno ARB. Baldassarre di L’Aquila)

Amatori Capoterra – CUS Milano

Chef Piacenza – CUS Torino

Tutto Cialde – Amatori Alghero

BEF&D VII Torino – Rovato

Monferrato Rugby – Biella

CLASSIFICA: CUS Torino punti 64, VII Torino e Biella 58, Alghero 47, Monferrato 46, Piacenza 42, Lecco 37, CUS Milano 35, Sondrio 27, Capoterra 25, Rovato 22, Cffs Cogoleto& P.OV. 14.

SERIE C1 PROMOZIONE GIRONE 4 (V GG. ANDATA)

CUS Pavia – Ivrea

Savona – Stade Valdotain (Fontanassa arb. Zanatta)

Amatori Novara – Union Riviera (arb. Clara Munarini)

CLASSIFICA: Novara punti 20, Union Riviera 15, Savona 10, CUS Pavia 8, Stade 6, Ivrea 1.

SERIE C1 PASSAGGIO GIRONE 4 (V GG. ANDATA)

Volvera – Amatori Genova (arb. Romascu)

San Mauro – Rivoli

CUS Torino/B in pausa.

CLASSIFICA: Rivoli punti 10, Amatori Genova 8, San Mauro e CUS Torino/B 7, Volvera 5.

SERIE C2 PIEMONTE – GIRONE 1 (V GG. RITORNO) 15,30

Novi – CUS PO (Comunale Pasturana)

Monferrato/B – Le Tre Rose Casale M. (Ferrovieri Alessandria)

ProRecco/B – ValTanaro (Carlo Androne 16,30 arb, Kamili)

Lions Tortona – Cuneo Pedona (Comunale di Alluvioni Cambio’ arb. Torazza)

CLASSIFICA: Pro Recco/B punti 50, Monferrato/B 39, Cuneo 38, Tortona 36, CUS P.O. 29, ValTanaro 12, Novi 8, Le Tre Rose 1.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VII GG. RITORNO)

A.S.R. Milano – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest

CUS Genova – Pataro’ Calvisano (Stadio Carlini arb. Mirabella)

Rovato – Viadana

VII Torino – FTGI ProReccoSpezia (Comunale Settimo To.)

CUS Milano – Monferrato Rugby

CLASSIFICA: A.S.R. punti 72, Monferrato 54, Calvisano 51, Viadana 49, FTGI ReccoSpezia e CUS Milano 36, VII Torino 32, CUS Genova 26, Rovato 18, CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 0.

UNDER 18 PIEMONTE GIRONE 1 (I GG. ANDATA) 11,30

Amatori Genova – MonferratoRugby(Comunale Sant’Olcese arb. Franchini)

San Mauro – CUS Torino

Moncalieri in pausa.

UNDER 18 GIR. LIGURE/PIEMONTESE (I GG. ANDATA) 12,30

Union Riviera – Biella (Pino Valle arb. Ardoino)

Rivoli – Savona (Natta arb. Luzza)

UNDER 16 LIGURIA/PIEMONTE (ANTICIPO VI GG. ANDATA)

Biella/B – FTGI ProReccoSpezia (11,30 arb. Lepore)

CLASSIFICA: CUS Genova punti 53, Savona 45, Province dell’Ovest 42, Imperia e FTGI ProReccoSpezia 26, Amatori Genova e Biella/B 20, Monferrato/B – 4.

UNDER 16 PIEMONTE II FASE GIRONE 1 (III GG. ANDATA)

Biella – Ivrea

CUS Genova/B – Cuneo Pedona (sab. 16,30 arb- G. Cavina)

CLASSIFICA: Biella punti 10, Ivrea punti 6, Cuneo 5, CUS Genova/B – 4.

UNDER 14 II FASE ( XVIII GIORNATA)

S a b a t o –

(Pino Valle/Imperia 15,30) Imperia – CUS Genova/B – Salesiani Vallecrosia arb. Castaldo e Reitano

(CarloAndrone/Recco 15,30) Pro Recco/A – Amatori Genova arb. Cassinelli

(Carlo Androne/Recco 16,30) ProRecco/B – CFFS Cogoleto arb. F. Olivieri

(Carlini/Genova 18,00) CUS Genova/A – Province dell’Ovest

II FESTIVAL DEL RUGBY (domenica ore 9,00)

Attività di Propaganda U12,10,8,6 organizzato da Sanremo Rugby.

Sanremo, Imperia, Salesiani Vallecrosia, Savona, Province dell’Ovest, Amatori Genova, Biella, Lyons Settimo Milanese, Lerins (FRANCIA). Arb. Reitano e Perrone.