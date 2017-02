Rugby ligure, doppio ko per Recco e Cus Genova

GENOVA 27 FEB. Una giornata di stampo primaverile ha fatto da cornice ad alcuni risultati piuttosto contrastanti dei club liguri, e comunque non sono certo state positive le prove delle due squadre impegnate in Serie A. Entrambe hanno lasciato campo libero all’Accademia Ivan Francescato, la squadra rivierasca non aveva mai vinto a Parma e anche oggi così è stato, e il CUS Genova, impegnato al “Chersoni” di Prato con un grintoso Cavalieri, ha subito un passivo piuttosto rotondo. Ora per entrambe le formazioni liguri la situazione si complica ulteriormente e, partita per partita, si dovrà sudare le proverbiali sette camicie sino all’ultimo confronto programmato. Anche nelle categorie giovanili non è che la situazione sia andata meglio. Escludendo i derby regionali l’unico club ligure che ha ottenuto l’en plain è il Savona che ha messo nel carniere in tutto 164 punti tra Under 18 ed Under 16. Intanto al Carlini si sono giocati due incontri di buon livello tecnico, con limpida affermazione del CUS Genova sulla Franchigia Recco/Spezia, comunque orgogliosa e combattiva, mentre nell’Elite Under 18 il CUS Genova ha nuovamente ceduto sul CUS Milano, subendo dai cussini meneghini cinque mete a due.

SERIE A – POULE PROMOZIONE (III GG.ANDATA)

Accademia Ivan Francescato – Pro Recco 19/15

Ottopagine Benevento – Toscana Aeroporti I Medicei Firenze 7/50

Primavera Roma – L’Aquila 0/38

CLASSIFICA GENERALE: I Medicei Firenze punti 13, Recco, Accademia FIR e l’Aquila 10, Benevento 1, Primavera Roma 0.

SERIE A – RETROCESSIONE (III GG. ANDATA)

Cavalieri Unione PratoSesto – Carispezia CUS Genova 33/10

Paspa Pesaro – Unione Capitolina Roma 19/13

Gran Sasso – Noceto 22/20

CLASSIFICA GENERALE: PratoSesto punti 12, Gran Sasso 9, CUS Genova, Noceto, Unione Capitolina 6, Pesaro 5.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IV GG. RITORNO)

CUS Genova – CUS Milano 10/37

FTGI ReccoSpezia – CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest 54/7

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (V GG. RITORNO)

Lions Tortona – CUS Genova/B (annullata)

Union Riviera – Monferrato/B 5/20

Savona – Volvera 71/5

CLASSIFICA: Savona punti 50, Union Riviera 41, Monferrato/B 37, Volvera 18, Amatori Genova 16, CUS Genova/B (*) 2, Lions Tortona (*) – 8.

UNDER 16 GIRONE TERRITORIALE (III GG. RITORNO)

Amatori Genova – Biella/B 17/24

CUS Genova – FTGI ReccoSpezia 50/12

Province dell’Ovest – Imperia 40/22

Monferrato/B – Savona 15/93

CUS Genova punti 48, Savona 35, Province dell’ovest 32, Imperia 21, Amatori Genova e Biella/B 20, FTGI ReccoSpezia 16, Monferrato – 4.

UNDER 14 SECONDA FASE

CFFS Cogoleto – Savona 0/39, CFFS Cogoleto – Salesiani Vallecrosia 10/22, Savona – Salesiani Vallecrosia 43/5.