Rugby femminile seniores, domani la 7^ giornata al Carlini

GENOVA. 18 MAR. Un nuovo appuntamento per il rugby femminile, 7^ tappa della Coppa Italia Femminile a 7, che si svolgerà domenica 19 marzo prossimo, allo stadio Carlini di Genova, dalle 11:00.

Si tratta di un importante momento per le due squadre rappresentative della Liguria nel Comitato Piemontese: la neonata C.U.S. Genova Rugby e la sorella, di poco maggiore, Rugby Busalla.

Un raggruppamento quello di domenica, dove le formazioni genovesi hanno a che fare con Rivoli Rugby, Rugby Novi e Cuneo Pedona Rugby, società che vantano tra le loro fila atlete convocate a livello nazionale.

“La nostra squadra è nata, quasi per gioco, un anno e mezzo fa” spiega Gianni Pastrovicchio, allenatore delle ‘Lupe’ del Busalla “oggi iniziamo a vedere dei risultati significativi, frutto della costanza delle ragazze e del prezioso supporto di Andrea Panetta, che mi aiuta negli allenamenti e nelle tattiche di gioco, ma il lavoro da fare è ancora molto… Il problema più grande è fare avvicinare le donne al gioco, una volta che lo fanno raramente lo abbandonano”.

Il Busalla Rugby è una realtà molto piccola, ma con una storia lunga, che nasce nel 1949, ma l’aria che si respira è quella fresca e confortante tipica del rugby: una grande famiglia dove la prima squadra allena i bimbi, le mamme preparano il terzo tempo, si guardano insieme le partite più importanti e, soprattutto, ci si dà una mano a vicenda.

Nate da “una serata al bar”, le Lupe sono state accompagnate fino a oggi da Gianni Pastrovicchio e, dall’inizio della stagione, da Andrea Panetta, che hanno saputo raccogliere e unire giovani che non avevano mai toccato una palla ovale per trasformarle oggi in una squadra di rugbiste. I primi risultati si stanno facendo vedere: negli ultimi due concentramenti la formazione di Busalla ha conquistato 6 delle 8 partite disputate.

“Nel nostro esordio in Coppa Italia, poco più di un anno fa, abbiamo perso tutte le partite con una differenza di almeno 10 mete.” dice il capitano Silvia Molinari “Oggi siamo una vera squadra, con un duro lavoro alle spalle, una grande determinazione e tanta voglia di giocare. Questi risultati lo stanno dimostrando, soprattutto a noi stesse.”

A fianco a queste soddisfazioni ci sono le convocazioni in serie A di alcune delle ragazze tra le file del Rugby Cogoleto & Province dell’Ovest.

Una dimostrazione concreta della crescita femminile di questa attività, troppo spesso considerato esclusivamente un affare da uomini. Uno sport che, andando oltre il genere, afferma i valori di lealtà, rispetto, generosità, sacrificio, altruismo.

“Il rugby è uno sport straordinario, l’unico dove la vittoria passa sempre dalle mani della compagna.” Sabrina Melis, Giocatrice della Nazionale Italiana.