Rugby, brilla la Liguria in rosa a Colorno

GENOVA 14 MAR. Sorprendente esibizione del rugby femminile giovanile della Liguria. Nel torneo organizzato dal Rugby Colorno, le due selezioni giovanili Under 14 ed U16 regionali hanno offerto alcune prove tecnicamente di buon livello prtedominando su tutte lòe avversarie con le piu’ grandi, vincendo un test su tre con le Under 14.

Under 16: Liguria – Friuli Venezia Giulia 28/5, Liguria – Toscana 22/5, Liguria – Lazio 28/7.

U16 LIGURIA FEMMINILE: Eleonora Capurro, Emily Bossi, Agnese Anna Gargioni (CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest), Ida Levantino, Emma Bolognesi, Violetta Ghersina (Genova Rugby), Annachiara Ratto (CUS Genova), Adriana Aurora Piccamiglio, Rita Korobate, Giada Balbo, Elisabet Basile, Rebecca Piana (Salesiani Vallecrosia).

Under 14: Liguria – Emilia 0/40, Liguria – Toscana 30/20, Liguria – Friuli Venezia Giulia 20/30.

U14 LIGURIA FEMMINILE: Gaia Cavina, Martina Alia, Valeria Rocca, Giorgia Andreani, Valeria Andreani, Silvia Perata (CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest), Carlotta Sciamanda (Salesiani Vallecrosia).

A Colorno era presente Carlo Fossati, Tecnico Responsabile per le attività femminili, e in assenza di Sara Essaber, co assistant in quanto impegnata in campo con il CFFS Cogoleto&Province dell’Ovest in un recupero di Serie A, l’allenatore Carlo Rivaro.