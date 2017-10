Rubano merce alla Fiumara: presi dai carabinieri tre senegalesi

GENOVA. 5 OTT. Ieri sera tre cittadini senegalesi, abitanti a Torino, dopo avere rubato della merce esposta in diversi punti vendita all’interno del centro commerciale Fiumara, del valore commerciale di 150 euro circa, sono stati fermati dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Sampierdarena.

I primi due immigranti 20enni, gravati di pregiudizi di polizia, sono stati tratti in arresto per “concorso in furto aggravato” mentre il complice di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà per gli stessi reati.

Merce recuperata e restituita ai legittimi titolari delle rivendite.