Rubano e tagliano alberi in proprietà Autostrade: arrestati

GENOVA. 23 FEB. Ieri mattina, nei pressi di Mele, tre sconosciuti all’interno di un terreno delimitato e chiuso con una sbarra, di proprietà della “Società Autostrade SPA” intenti a rubare 17 alberi di medio fusto, tagliati dagli stessi, venivano sorpresi dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Voltri.

Identificati in un romeno di 28 anni e un italiano di 52 anni, entrambi abitanti a Acqui Terme, e un altro italiano di 52 anni abitante a Castelletto D’Orba, questi ultimi con pregiudizi di polizia, sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per “furto aggravato in concorso”.

Il veicolo e gli utensili vari rinvenuti sul posto dai carabinieri, sono stati posti sotto sequestro.