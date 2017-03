GENOVA. 28 MAR. Un 46enne italiano e un 42enne francese sono stati arrestati dalla polizia per furto aggravato in concorso.

Gli agenti, giunti in via Camozzini dopo la segnalazione al 112 di un cittadino, hanno notato i due uomini rubare degli indumenti dallo “staccapanni”.

Il contenitore di abiti usati era stato forzato con due barre in metallo trovate sul posto.

I due uomini, entrambi con numerosi precedenti, sono stati arrestati ed condotti in Questura per gli atti di rito in attesa del processo per direttissima.