GENOVA. 11 GEN. Nella tarda mattinata di ieri, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un normale servizio, giunti in prossimità di Zoagli, sorprendeva e bloccava due sconosciuti mentre asportavano dalle pertinenze di un’abitazione, sita lungo la via Aurelia, un’anfora ed un acquasantiera.

Accompagnati presso gli uffici, identificati in un genovese di 45 anni, abitante in via Trossarelli, e un 42enne originario di Torre del Greco, ma abitante in via della Pineta a Genova, entrambi gravati di pregiudizi di polizia, sono stati tratti in arresto per “furto aggravato in abitazione in concorso”.

La refurtiva del valore di circa 700 euro, recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario.