Ruba smartphone in discoteca, denunciata studentessa genovese

La notte scorsa, un militare del Nucleo Radiomobile, libero dal servizio, mentre si trovava all’interno di una discoteca, ha “beccato” una studentessa genovese che rubava degli smartphone.

Coadiuvato da un equipaggio dello stesso reparto, al termine di accertamenti, ha fermato e quindi denunciato in stato di libertà per “ricettazione e tentato furto continuato” la giovane incensurata, che è stata trovata in possesso di due telefoni cellulari di ultima generazione risultati di proprietà di due altre ragazze.

Inoltre la minorenne è stata accusata di avere tentato di rubare il giubbotto di una delle due ragazze, appropriandosi del biglietto del guardaroba.





Smartphone e giubbotto recuperati e restituiti alle legittime proprietarie.