Un genovese di 20 anni è stato arrestato questa notte dalla polizia in via Turati per tentata rapina denunciandolo, nel contempo, per furto aggravato.

L’uomo è stato visto da una operatrice ecologica spingere uno scooter con fare sospetto in via Turati per poi cadere a terra a causa dell’asfalto bagnato.

Il 20enne hai poi abbandonato la moto sotto i portici facendo perdere le sue tracce.





Una volante della Questura si è recata sul posto e mentre l’operatrice ecologica stava descrivendo agli operatori il ladro, quest’ultimi hanno notato un gruppo di ragazzi, tutti molto spaventati, che erano inseguiti da un giovane che li stava minacciando con un coltello.

L’uomo, riconosciuto come l’autore del furto della moto, accortosi della presenza delle divise ha cercato di nascondere il coltello ma è stato bloccato dagli agenti che lo hanno disarmato.

Il 20enne, trovato in possesso di un coltello lungo 29 cm, è stato condotto nel carcere di Marassi.