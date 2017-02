Ruba scarpe e alcolici all’Ipercoop, ecuadoriano arrestato

GENOVA. 1 FEB. Un 31enne ecuadoriano, con precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, sorpreso con merce non pagata all’Ipercoop, è stato arrestato dalla polizia.

L’uomo è stato notato prelevare dagli scaffali un paio di scarpe e due bottiglie di superalcolici, entrare in un camerino e dopo pochi minuti oltrepassare le casse passando dall’uscita senza acquisti.

Fermato dal personale addetto alla vigilanza, è stato condotto negli uffici del supermercato in attesa dell’intervento della volante.

I poliziotti hanno accertato che il 31enne, dopo aver rotto le placche antitaccheggio con una pinza, posta sotto sequestro, aveva indossato ai piedi le scarpe e occultato le bottiglie sotto la giacca.

La merce, del valore complessivo di circa 117 euro, è stata restituita.

L’Ecuadoriano, condotto in Questura in stato d’arresto per furto aggravato, sarà giudicato questa mattina con rito direttissimo.