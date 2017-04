Ruba iPhone, rintracciato con applicazione viene arrestato

GENOVA. 14 APR. Un 27enne argentino è stato arrestato in flagranza di reato per rapina. L’uomo ha rubato l’iPhone di una ragazza in un negozio di via XX Settembre ed è poi fuggito.

La donna, accortasi del furto, ha usato l’applicazione “trova amici” dal telefono di un’amica presente sul posto per localizzare il celluare.

Trovato l’i-phone tramite l’applicazione e di conseguenza il ladro, le due ragazze hanno preteso il telefono, ma l’argentino strattonandole violentemente è riuscito a fuggire, inseguito dalle giovani donne e da alcuni passanti.





Un poliziotto e un carabiniere liberi dal servizio hanno però assistito alla scena e hanno seguito l’uomo riuscendolo a bloccare in via Torti.

Gli agenti delle volanti giunti sul posto hanno arrestato il 27enne per rapina.