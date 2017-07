GENOVA. 12 LUG. Ieri uno sconosciuto, all’interno del punto vendita “Bricoman” in via Ponte Carrega, si era impossessato di alcune punte da trapano e quattro dischi per la smerigliatrice, per poi allontanarsi nascondendo la merce.

Già notato dal personale della vigilanza interna, il ladruncolo è stato fermato dagli addetti insieme ad un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo aver oltrepassato le casse.

Perquisito e trovato in possesso della refurtiva, del valore di 80 euro circa, il 44enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia, è stato arrestato per “tentato furto aggravato”.