GENOVA. 7 MAR. La polizia ha arrestato per rapina una 29enne albanese, regolarmente soggiornante in Italia che, sorpresa con merce non pagata presso l’UPIM di Via Perani, ha aggredito il commesso.

Erano da poco passate le 19.00 quando la donna, all’uscita dall’esercizio commerciale, ha fatto scattare l’allarme sonoro, attirando l’attenzione di un dipendente che si è avvicinato per controllare.

La “cliente” si è però subito innervosita e ha tentato di allontanarsi, trattenuta dal commesso che ha afferrato lo zaino che portava sulle spalle.

A quel punto è scattata la reazione della 29enne, che ha colpito l’uomo con un casco da moto e con numerosi calci, interrotta solo dall’intervento di altri

dipendenti.

I poliziotti del Commissariato Centro, intervenuti sul posto, hanno accertato la presenza nello zaino di diversi prodotti sottratti, restituiti al negozio, e di tre pezzi di placche antitaccheggio, posti sotto sequestro.

L’arrestata, già gravata da precedenti di polizia per furto, sarà giudicata questa mattina con rito direttissimo.