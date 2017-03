GENOVA. 15 MAR. Al termine di accertamenti, la pattuglia della Stazione Carabinieri di Carignano, ha tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e furto un genovese 37enne, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia.

Il senzatetto, fermato per un controllo in via XX Settembre, è stato trovato in possesso di numerosi prodotti di cosmetica, risultati rubati poco prima dai grandi magazzini Upim. Allo scopo di sottrarsi al controllo, il genovese ha tentato di colpire con una testata gli operanti, venendo però prontamente bloccato. Refurtiva recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.