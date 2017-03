Rovere d’Oro, Lavernier presenta la lista dei Giurati

IMPERIA. 19 MAR. Il M° Christian Lavernier, Direttore Artistico del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale Giovani Talenti e Premio Rovere d’Oro (30ma edizione nel 2017), che si svolgerà a luglio a San Bartolomeo al Mare (IM, Riviera dei Fiori, Liguria), ha comunicato l’elenco dei giurati che, oltre a valutare le performance dei partecipanti al Concorso, si esibiranno insieme a loro sul Sagrato di NS della Rovere.

Saranno il M° Andrea Cardinale, violino, il M° Françoise Choveaux, compositore e pianista, il M° Javier Garcia Moreno, chitarra, il M° Giuseppe Nova, flauto, il M° Anton Serra, flauto, il M° Atsuko Seta, pianoforte e il M° Finn Svitt, chitarra.

“Una giuria internazionale di grandissimo prestigio – dichiara Lavernier – che sono felicissimo di presentare al Rovere d’Oro e che certamente contribuirà ad elevarne ulteriormente l’immagine e l’importanza. Si tratta di grandissimi professionisti, con i quali i giovani partecipanti interagiranno durante la settimana, non solo per le audizioni. Credo che il Rovere – conclude Lavernier – sia un Concorso unico per il suo ambiente famigliare, un motivo di crescita musicale, umana e artistica, indipendentemente dalle classifiche”.

Andrea Cardinale, violinista, specializzato nel repertorio di musica virtuosistica, è uno dei pochi violinisti al mondo a eseguire in concerto la versione integrale dei 24 Capricci Opera 1 di Niccolò Paganini.

Françoise Choveaux è una specialista della musica tradizionale del 19mo secolo. E’ compositrice e anche pianista. Ad oggi, ha già scritto più di 170 opere per ogni strumento e formazione, dal solo all’orchestra sinfonica.

Javier Garcia Moreno è uno dei nomi di punta della chitarra classica. Un predestinato, figlio del cattedratico di chitarra del Conservatorio Superiore di Musica di Malaga. Autore di una intensa carriera concertistica internazionale nelle sale e nei teatri di Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Polonia, Stati Uniti, Cuba, Messico, Giappone.

Giuseppe Nova è considerato uno dei più rappresentativi flautisti italiani della sua generazione. Ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Invitato regolarmente quale Esperto di strumento, presso il Conservatorio superiore di Losanna e il Conservatorio Superiore di Lione per le lauree Bachelor e Master of arts, suona con un flauto d’oro Powell 19.5 carati, espressamente costruito per lui.

Anton Serra, nato a Barcellona, ha studiato in Svizzera con Jean Paul Haering, Hans Jurgen Möhring, Jean Pierre Rampal, Aurel Nicolet e Willy Freivogel. Vincitore di numerosi concorsi internazionali ha all’attivo più di 600 concerti in tutta Europa, Israele e Russia.

Atsuko Seta, pianista giapponese, è acclamata dalle platee di tutto il mondo. Diplomatasi in pianoforte alla Kyoiku University di Osaka, perfezionato gli studi in Europa, in Austria, Svizzera e Francia.

Finn Elias Svitt, danese, chitarrista classico e moderno, con una robusta carriera da solista e in duo con il violinista Jochen Brusch e con il chitarrista Bernard Hebb. Ha tenuto masterclass, workshop, diretto orchestre di chitarra ed è stato membro di Giuria in numerosi Festival di chitarra, in tutte Europa.

Il Bando di partecipazione è online, in 3 lingue, sul sito roveredoro.org.