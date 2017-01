GENOVA. 16 GEN. «Riteniamo che ospitare 15 immigrati nell’ex oleificio Capurro ad Avegno non sia una soluzione adeguata visto che la struttura si trova in una posizione isolata, in una delle tante frazioni che compongono il Comune, alle spalle di Recco. C’è il forte rischio che, qualora venissero collocati dei presunti profughi, la zona, che ricordiamo è un’area ex artigianale, si trasformi in una terra di nessuno, un autentico Bronx con probabili ripercussioni negative non solo per il Comune di Avegno ma anche per tutti i Comuni del comprensorio».

Matteo Rosso, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, e Carlo Gandolfo, assessore all’Edilizia privata e alle Attività produttive del Comune di Recco, oggi hanno espresso la propria contrarietà all’eventuale trasformazione dell’ex oleificio Capurro, in via dell’Artigianato ad Avegno, in un centro di accoglienza per 15 immigrati.

«C’è anche il rischio – hanno aggiunto Rosso e Gandolfo – che, come quasi sempre accade, il numero degli immigrati accolti poi cresca nel tempo, in nome dell’emergenza e della carenza di spazi. Possiamo ben comprendere il tornaconto di un privato nel trasformare un’ex struttura produttiva, da tempo dismessa, in un campo profughi improvvisato, ma non possiamo tollerare che per il guadagno di un singolo ci rimetta un’intera comunità. Ormai sono evidenti a tutti i risultati negativi della cosiddetta ‘accoglienza diffusa’, soprattutto nei piccoli centri del nostro entroterra dove l’impatto della presenza di immigrati, che passano le giornate in ozio, genera un legittimo senso di insicurezza e disagi collegati all’accattonaggio a cui inevitabilmente si dedicano. Ci associamo pertanto alle preoccupazioni del sindaco di Avegno: accogliere immigrati in un’ex fabbrica non è di certo un’azione umanitaria per chi verrà ospitato né tanto meno plausibile per la piccola comunità locale che ne subirebbe gli inevitabili effetti negativi».