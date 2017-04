GENOVA. 9 APR. “Francesco Carleo è già stato presidente del Municipio Levante in rappresentanza della coalizione di centrodestra ottenendo un ampio consenso legato alla stimabilità della persona che, per lunghi anni, ha comandato, con merito, la Stazione dell’Arma dei Carabinieri di Nervi. E’ una persona perbene e capace, che è in grado di svolgere il ruolo di presidente di Municipio al servizio dei cittadini con grande passione e serietà. Pertanto, è stato scelto come nostro candidato per le elezioni amministrative dell’11 giugno”.

Lo hanno dichiarato oggi il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso e il vice coordinatore Gianni Plinio, d’intesa con la presidente del partito Giorgia Meloni.

“Fratelli d’Italia – hanno aggiunto Plinio e Rosso – sta completando la lista per il Comune di Genova a sostegno del candidato sindaco Marco Bucci. Sarà guidata da Stefano Balleari e già annovera una nutrita presenza femminile, insieme con qualificate rappresentanze di giovani e di operatori della sanità e della pubblica sicurezza. Nei prossimi giorni Fratelli d’Italia darà il via ad un tour delle periferie genovesi, con inizio al CEP di Prà, per ascoltare i cittadini delle zone più degradate e redigere insieme le proposte più urgenti e adeguate da portare a Palazzo Tursi”.