GENOVA. 23 MAR. “Per cause familiari mi sono trovato due volte nell’arco della stessa settimana in orari diversi ad avere a che fare con il pronto soccorso del Galliera. Quello che ho constatato è’ un film horror, pazienti entrati alle 9 del mattino e visitati dopo medie di 12 e perfino 21 ore di attesa, sale di aspetto maleodoranti con clochard soggiornanti h 24. Credo che qualcuno debba metterci mano, non solo a parole ma coi fatti”.

E’ la denuncia che abbiamo ricevuto dal capogruppo Lega Nord Liguria al Municipio Centro ovest, Davide Rossi.