Rosita Celentano e Pino Quartullo al Teatro di Cicagna

GENOVA. 23 MAR. Domenica 26 marzo 2017 alle ore 18.00 al teatro di Cicagna è in programma “Qualche volta scappano”, unica data in Liguria che vede protagonisti Rosita Celentano e Pino Quartullo in una divertente commedia. Lo spettacolo è tratto dalla commedia Toutou di Daniel Besse e Agnès Besse, ed è prodotto da La Città degli Artisti. La regia è di Pino Quartullo.

Commedia molto divertente, ironica, pungente ed intelligente, frutto della penna di due autori francesi contemporanei, il cui titolo originale è proprio Toutoù, Qualche volta scappano, nell’adattamento italiano di Pino Quartullo che ne firma anche la regia, rivela anche il legame oggi fortissimo, a tratti paradossale, ma diffusissimo, che si instaura con i propri animali domestici. Che smettono di essere considerati tali, ovvero esseri viventi che appartengono ad una specie propria, per essere umanizzati in un eccesso di amore, o nel desiderio di trovare in loro affetti, legami, corrispondenze amorose. Molti si riconosceranno in Marzia ed Alessandro, e molti in Paolo, amico tutto raziocinio e persino un po’ cinico nel ridicolizzare il dramma divampato a casa dei suoi amici per la fuga del cane, ma a sua volta ricco di sfaccettature, debolezze ed errori che poi alla fine sono quelle che un po’ tutti raccolgono. Perdonerà alla fine Toutoù i suoi padroni? Si sistemerà tutto quanto la sua deliberata fuga ha scatenato? Non resta che venire a teatro per scoprirlo.

Qualche volta scappano mette in scena un piccolo dramma, con finale a sorpresa, che , come in tutti i drammi, tra momenti di apprensione e isteria, crea molto divertimento nel pubblico, fa ridere, o almeno sorridere, e pensare.

Le scene sono di Francesco Ghisu ed i costumi di Giovanni Ciacci.

FRANCESCA CAMPONERO

Biglietti – Intero € 20,00 – Ridotto € 16,00