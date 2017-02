Rondanina, riaperta la provinciale a senso unico alternato

GENOVA. 18 FEB. E’ stata riaperta a senso unico alternato la strada provinciale 15 chiusa il 3 febbraio scorso per una frana che ha interessato il comune di Rondanina, fra Rondanina e Montebruno.

In particolare un grosso masso e materiale composto da terra, rocce e alberi sradicati per oltre 1.500 metri cubi per un peso vicino alle 2.300 tonnellate, sono stati rimosi.

Il versante è stato bonificato con uno speciale escavatore da parete, che arrampicato al versante ha sganciato massi, pietre e terra ancora pericolanti.

Nessuna frazione o località è mai rimasta isolata, ma per gli abitanti il percorso si era allungato di decine di chilometri.