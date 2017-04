Romeo y Julieta Tango questa sera al Politeama

GENOVA. 5 APR. Questa sera, mercoledì 5 aprile alle ore 21 al Polteama genovese la Produzione Naturalis Labor presenta Romeo y Julieta Tango uno spettacolo che porta in scena il dramma shakespeariano e lo racconta attraverso il linguaggio della danza e del tango. Le musiche sono quelle di Piazzolla, Speranza, Calo, Mores, Quartango, Richter, Rachel’s, Sollima, Purcell, Westhofftango e vengono eseguite dal vivo da Tango Spleen Cuarteto. Le coreografie e la regia sono di Luciano Padovani.

La passione fatale tra Romeo e Giulietta tradotta in danza attraverso la sensualità del Tango. 12 straordinari interpreti e musica dal vivo del Tango Spleen Cuarteto, una compagnia tra le più apprezzate della danza contemporanea italiana. Dice il direttore artistico Luciano Padovani: “La danza è, in fondo, un naturalis labor: un ‘lavoro’ del corpo, paziente e necessario, quotidiano e faticoso, caratterizzante e costruttivo; ‘naturale’ come un gesto, come il corpo che lo produce, come l’occhio che lo vede, come il tempo che lo consuma”. Il racconto dell’amore di Romeo e Giulietta viene danzato dai solisti mentre le coppie avvinghiate nel tango costituiscono la scenografia, l’ambientazione, il sottofondo, la prospettiva e la retrospettiva. I novanta minuti dello spettacolo trascorrono veloci e febbrili.

Durata: 1 ora e trenta senza intervallo

Prezzi: da € 19 a € 28 + prevendita