Romeno picchia romeno e gli ruba lo smartphone: arrestato

GENOVA. 20 MAR. Ieri pomeriggio, all’interno di un bar sito in via della Libertà a Sestri Levante, un romeno, a dissidio per futili motivi con un suo connazionale, si impossessava del suo telefono cellulare, nascondendolo nel giubbotto. Nel frattempo, giungeva sul posto un equipaggio dell’aliquota Radiomobile, che dopo aver tranquillizzato gli animi, identificava il ladro 31enne, gravato di pregiudizi di polizia, che sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso del telefono, poi restituito.

Pertanto, il romeno è stato arrestato per furto aggravato e lesioni personali poiché il connazionale 42enne riportava lesioni giudicate guaribili in 8 giorni dai sanitari dell’ospedale di Lavagna.