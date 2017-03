GENOVA. 11 MAR. Arrestato in Spagna ed estradato in Italia un romeno, autore di un tentato omicidio nel centro storico. In quella circostanza un 29enne marocchino, conosciuto nel quartiere, era stato avvicinato e aggredito da un giovane che l’aveva colpito al collo con un coccio di bottiglia. Il ferito, a seguito dell’emorragia, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’emergenza.

Alla prima ricostruzione dei fatti da parte dei poliziotti delle volanti, intervenuti sul posto, era seguita l’indagine del personale del Commissariato Centro che, dalla visione delle immagini immortalate dalle telecamere e grazie al riconoscimento della stessa vittima, aveva consentito di identificare l’autore dell’omicidio che, nel frattempo, aveva lasciato l’Italia facendo perdere ogni traccia di sé.

L’attività di ricerca ha, poi, consentito di ricostruire gli spostamenti del fuggiasco in Germania e Spagna.

Ed è proprio in Spagna che l’uomo, grazie al lavoro congiunto della Polizia italiana e spagnola con il coordinamento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Criminalpol, è stato rintracciato prima che potesse dileguarsi nuovamente a bordo di un autobus di trasporto internazionale.

Da ieri il romeno è ospite delle patrie galere.