Roma-Samp, Giampaolo “Proviamoci”

GENOVA 18 GEN. «Il nostro presente è la Coppa Italia». Marco Giampaolo è concentrato unicamente sulla TIM Cup, sulla trasferta all’”Olimpico” che vedrà domani sera, giovedì, la Sampdoria affrontare la Roma. «Andiamo a giocarcela con tutte le nostre forze – sottolinea da Bogliasco il tecnico -, conosciamo la forza dell’avversario, ma sappiamo che dobbiamo provare a superare il turno».

Formula. Quando arriva la fase a eliminazione diretta con l’ingresso in scena delle cosiddette grandi, la TIM Cup genera spesso un tabellone simile alla classifica del campionato. «Penso – spiega – che forse il format della competizione potrebbe essere rivisto: può diventare penalizzante se il più forte sulla carta ha pure il vantaggio di giocare in casa; ma questa riflessione a carattere generale non deve togliere alla Samp la responsabilità di provarci».

Sorpresa. Il “Mugnaini” è battuto da fortissime raffiche di vento mentre la squadra si prepara per l’ultimo allenamento a Genova prima del trasferimento nella Capitale. «In questi giorni le condizioni ambientali non ci hanno permesso di allenarci come avremmo voluto – conclude Giampaolo -, quindi dovranno essere bravi i ragazzi a mettere in pratica quello che abbiamo preparato quasi esclusivamente sulla carta. In questi ottavi le formazioni favorite hanno sin qui rispettato i pronostici, speriamo di poter essere noi la sorpresa». Come insegna la tradizione blucerchiata.