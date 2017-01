Roma-Samp, formazione: out Alvarez e Palombo

GENOVA 19 GEN. Pronti, partenza, via. La Sampdoria ha concluso ieri sul manto sintetico del “Riccardo Garrone” di Bogliasco la preparazione in vista degli ottavi di TIM Cup in programma oggi, giovedì. I blucerchiati – che nel tardo pomeriggio partiranno in aereo alla volta di Roma – hanno svolto il proprio allenamento pomeridiano a base di partitelle a tema, esercitazioni tattiche e sviluppo delle palle inattive.

Convocati. Oltre ai lungodegenti Carlos Carbonero, Jacopo Sala ed Emiliano Viviano, restano a Genova anche Edgar Barreto (alle prese con il recupero dopo l’affaticamento ai flessori della coscia destra) e gli indisponibili dell’ultima ora Ricky Alvarez e Angelo Palombo. L’argentino è stato messo fuori causa da un’infiammazione al ginocchio destro, mentre il centrocampista non ha recuperato da un problema alla schiena rimediato nell’ultima gara di campionato contro l’Empoli. A seguire la lista completa dei 21 doriani convocati.

Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo.

Difensori: Amuzie, Bereszynski, Dodô, Pereira, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar.

Centrocampisti: Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.