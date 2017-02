GENOVA. 24 FEB. “L’unico obiettivo del Partito Democratico è quello di individuare un capro espiatorio in una inutile caccia alle streghe, che non esistono. Questo è l’unico contributo che il Pd è in grado di dare in questa vicenda. Continuino pure su questa strada, noi andiamo avanti per garantire alle imprese agricole liguri i risarcimenti che sono loro dovuti per il ripristino dei danni alluvionali”.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi ha replicato così alla nota diffusa dai consiglieri di minoranza Paita, De Vincenzi e Barbagallo in relazione alla vicenda dei risarcimenti alle aziende agricole del ponente ligure colpite dagli eventi alluvionali dell’ottobre e del novembre 2014.

“L’unica verità, limpida e cristallina – aggiunge il governatore – è che il governo non ha ancora stanziato i soldi su nessun capito di spesa per risarcire i danni alle imprese agricole alluvionate. Regione Liguria ha fatto tutto quello che doveva fare nei tempi previsti e questo, nonostante le mistificazioni e le falsità raccontate dal Pd, lo hanno capito tutti, anche gli agricoltori e le associazioni di categoria che li rappresentano. Con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio abbiamo individuato ieri un percorso per definire, nel minor tempo possibile, una norma che consenta di superare gli ostacoli esclusivamente burocratici esistenti, superare le sovrapposizioni e garantire a tutti gli agricoltori i risarcimenti che sono loro dovuti. Questo significa trovare soluzioni. Chi fa polemiche inutili e strumentali solo per lucrare qualche risibile percentuale di consenso politico non ha, evidentemente, nulla di meglio da proporre”.