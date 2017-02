Roma: Levaggi chiede 6 milioni al Ministero della Cultura

CHIAVARI, 14 FEB. Positivo incontro, oggi a Roma, per il Sindaco di Chiavari Roberto Levaggi e per il vice sindaco Sandro Garibaldi. I due, in rappresentanza del Comune di Chiavari, hanno incontrato presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il Sottosegretario, On. Dorina Bianchi. Ad accompagnare la delegazione anche il Coordinatore regionale per la Liguria del Nuovo Centrodestra, Gino Garibaldi, e il gestore del Teatro Cantero di Chiavari, Pier Enrico Dall’Orso. Scopo della visita era avviare le pratiche per richiedere finanziamenti, ministeriali ma anche europei, per portare a Chiavari sempre più cultura e per completare o avviare alcuni importanti progetti.

«Abbiamo iniziato un percorso molto importante e molto positivo ‒ dichiarano il sindaco Roberto Levaggi e il vice sindaco Sandro Garibaldi ‒ per richiedere un finanziamento complessivo tra i cinque e i sei milioni di euro da investire per la cultura, tra Palazzo Rocca, il Teatro Cantero, il Vecchio Tribunale e la zona di Santa Caterina che collega Via Sant’Antonio con Piazza dei Bastioni. Il Cantero infatti, essendo vincolato dalla Soprintendenza, può accedere ai finanziamenti pubblici. L’iter per ottenere i fondi andrà avanti naturalmente con il parere della Regione, ma intanto siamo già molto soddisfatti per l’incontro con il Sottosegretario, che ha dimostrato di apprezzare molto le nostre idee e i nostri progetti.

La stessa On. Dorina Bianchi ci ha assicurato la sua presenza a Chiavari nel mese di marzo, insieme all’Arch. Francesco Scoppola, Direttore Generale per le Belle Arti ed il Paesaggio del Ministero, per visionare personalmente i progetti che abbiamo illustrato a voce. Intanto la ringraziamo per l’incontro di oggi e per la sua disponibilità verso Chiavari.»